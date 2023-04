Kızılcık Şerbeti oyuncularından RTÜK'e sert tepki

Yayınlanma: 15.04.2023 - 07:17

Güncelleme: 15.04.2023 - 07:17

RTÜK, Show TV’de yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin yayınını 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkenin ihlali nedeniyle bu akşam durdurdu. Show TV’nin resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamasında, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 2023/12 sayılı toplantısında alınan 15 No'lu kararı uyarınca, ‘Kızılcık Şerbeti’ dizimizin yayını durdurulmuş ve yerine RTÜK tarafından kanalımıza yayınlanmak üzere gönderilen belgeseller yayına alınmıştır” denildi.

Yayınlanan İslamofobi konulu belgesel ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Koronavirüs kadar tehlikeli olan, İslam düşmanlığı virüsüdür. Bu virüs özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor” sözleriyle başladı.

Show TV tarafından bu akşam yapılan yazılı açıklama ise şöyle:

“Bilindiği üzere Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili olarak RTÜK tarafından ‘Kadına şiddeti özendirme ve cinsiyet ayrımcılığı’ gerekçeleriyle 5 program durdurma cezası verilmiştir. Bu cezaya karşı kanalımız tarafından açılan iptal davasında bölge idare mahkemesince idarenin savunması alınıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmiş bulunmaktaydı. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı uyarınca kanalımız, dizinin yayınına devam ederken, RTÜK tarafından yürütmeyi durdurma kararına yapılan itirazın Ankara 23. İdare Mahkemesince kabul edildiği ve yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığı RTÜK yetkililerince şifahen şirketimize iletilmiş, kararın bugün mesai saatinin bitiminden sonra UYAP'a yüklendiği ifade edilmiştir.

"BELGESELLER YAYINA ALINMIŞTIR"

Yayın saati itibarıyla yürütmeyi durdurma kararının kaldırıldığına dair mahkemece şirketimize e-tebligat sisteminden yapılmış bir tebligat bulunmadığı, başkaca da tebligat kanunu uyarınca yapılmış geçerli bir tebligat da mevcut olmadığı için yayınlamakta olduğumuz dizinin yayını RTÜK yetkililerinin şifahi bildirimine istinaden muttali olduğumuz mahkeme kararının ve RTÜK kararının gereğinin yapılmasını teminen şirketimizce durdurulmuştur. Kızılcık Şerbeti dizimizin yayını yerine RTÜK tarafından kanalımıza yayınlanmak üzere gönderilen belgeseller yayına alınmıştır. Söz konusu karara karşı gerekli yasal itirazların yapılacağını değerli izleyicilerimizin bilgisine saygıyla sunarız.”

“KAN KUSUP KIZILCIK ŞERBETİ İÇMEK”

Dizinin oyuncuları ve pek çok oyuncu yayın durdurma cezasına tepki gösterdi. Oyuncuların tepkileri ise şöyle:

Evrim Alasya: “Kadına şiddetten rahatsız olanlar, gerçek hayattaki kadına şiddetten de bu kadar rahatsız oluyorlar mı? Bir sürü insanı bir anda işsiz bıraktılar. Vebali büyük.”

Müjde Uzman: “Önce son dk yasak, sonra tamam yayınlayın, sonra ne alakaysa ‘İslamofobi’ konulu, belgesel demeye dilimin varmadığı bir yayın? Propagandaya karşıyız deyip üstelik? Hem de zorla hem de ülke dingonun ahırıymış gibi kararsız kararlarla? Müdahale mi deseydim yoksa!”

Barış Kılıç: “Kan kusup Kızılcık Şerbeti içmek. Tam da bunu anlatmak istemiştik.”

Sıla Türkoğlu: “Her gün yüzlercesine maruz kalınan, defaatle sessizleştirilen bir halk yaşanırken; üstelik safi anlatılan, her karakterinde birilerinin hikayesini bulduğu, aksine dayatılan her düşünceyi bir arada yaşamaya, yaşarken varolmaya, anlatmaya çalışan ekibimiz ve bizimle bu yola gönül vermiş, zaman ayırmış olan izleyicilerimizin bu yaptırıma maruz bırakılmasını kabul etmiyoruz. Emek verilen her şey değerlidir. Sanat ve sanatçı cezalandırılamaz. Bu değersizleştirilmeyi hak etmiyoruz.”

Doğukan Güngör: “Türk Televizyon tarihinde kara leke.”

Ceren Karakoç: “14 Nisan 2023. Bugünü de unutmayacağız.”

Füsun Demirel: “5 bölüm ücret alamayacak Kızılcık Şerbeti emekçilerinin yanındayız. Bunun vebali üzerinizde RTÜK.”

Nurgül Yeşilçay: “Kızılcık Şerbeti’ne dayatılan uygulanan her neyse utanç verici! Bu halk bunu unutmaz.”

Pınar Deniz: “O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Yazık gerçekten. Kızılcık Şerbetine Dokunma.”