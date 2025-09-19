‘KIZILELMA, TCG Anadolu’da görev yapacak’ denmişti, olmadı: Bayraktar KIZILELMA için yeni gemi üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yönetim kurulu başkanı olduğu BAYKAR, insansız savaş uçağı KIZILELMA’yı geliştiriyor. 2026’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine girmesi planlanan KIZILELMA’nın, TCG Anadolu üzerinde konuşlanacağı ifade edilmişti.

İKİ KARDEŞTEN AÇIKLAMALAR GELMİŞTİ

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 30 Ağustos 2022’de, “KIZILELMA, TCG Anadolu’ya iniş-kalkış yapabilecek mi” sorusuna, “Evet, hem KIZILELMA hem de Bayraktar TB3, Türkiye’de üretilen, geliştirilen Anadolu uçak gemimize otomatik olarak iniş yapabilecek. Bu, Türkiye’yi çok büyük bir güç haline getirecek bir anlamda. Çok büyük bir güç. Şu an dünyada henüz böyle bir konsept (yok). Bunu ilk biz ortaya attık” dedi.

Nisan 2023’te KIZILELMA, TB3 ile birlikte, TCG Anadolu üzerinde sergilendi. Selçuk Bayraktar ise 29 Ekim 2023’te yaptığı açıklamada, “Elbette gururumuz olan TCG Anadolu’ya bu uçaklarımız, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 inşallah konuşlanacak. Onun teknolojisini biz şu anda geliştiriyoruz. Çok hassas bir şekilde iniş-kalkış yapabilmesi gerekiyor. Bunlar bir gün göreve başlayabildiklerinde aynen SİHA’larımızda olduğu gibi muharebede, deniz muharebesinde bir anlamda devrim yapacaklar” sözlerini kullandı.

‘DENİZ KUVVETLERİMİZ DAHA BÜYÜK BİR GEMİ YAPIYOR’

Selçuk Bayraktar geçtiğimiz salı günü ise, KIZILELMA’nın tek başına TCG Anadolu’ya iniş yapamayacağını duyurdu. Bayraktar, “KIZILELMA’nın (TCG Anadolu’dan) kalkması mümkün ama inmesi için geminin üzerine bir modifikasyon gerekiyor. Deniz Kuvvetlerimiz biraz daha büyük bir gemiyi yapıyor. Tasarım aşamasında şu anda. O gemide yakalama kabloları... Şu anki tasarımı KIZILELMA’nın gemiden kalkmasına izin veriyor, inmesine de izin veriyor, iniş takımlarının mukavemeti... Ama durup yakalama sistemi gemide olmadığından, ve bu gemi için planlanmadığından...” diyerek sözü TB3’ün başarılarına getirdi.