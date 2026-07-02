Kızılırmak’ta 2 çocuk çamaşır yıkarken akıntıya kapıldı: 1 ölü, 1 kayıp

Olay, saat 12.00 sıralarında Kızılırmak’ın Gemerek ilçesine bağlı Burhan köyü mevkiinde meydana geldi.

Aileleriyle birlikte köye mevsimlik işçi olarak gelen Gülistan Şahin, Zerda Şahin ve Gülseren Şahin çamaşır yıkamak için ırmak kenarına gitti. Çamaşır yıkarken 3 kişi, akıntıya kapılıp, suda sürüklenmeye başladı. Durumu fark eden çevredekiler hızla müdahale ederek Gülistan Şahin'i sudan çıkardı. Ancak Zerda ve Gülseren Şahin, güçlü akıntının etkisiyle gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Gülistan Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, Zerda ve Gülseren Şahin için arama çalışması başlattı. AFAD ve dalgıç ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda Zerda Şahin’in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Zerda Şahin’in cenazesi, morga kaldırıldı.

Gülseren Şahin’i arama çalışmaları ise sürüyor.