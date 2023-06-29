Kızılırmak'a kaçan toplarını çıkarmak için suya giren 3 çocuktan acı haber

Yayınlanma: 29.06.2023 - 22:33

Güncelleme: 29.06.2023 - 22:55

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parkta oynayan 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen futbol topunu almak için suya girdi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine AFAD, Polis Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin suda yaptığı aramalar neticesinde, Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hammad Mohammed Hammad (16) ve Omar Mohammed'in (15) cansız bedenlerine ulaşıldı.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından 3 çocuğun cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.