Kızılırmak'a kaçan toplarını çıkarmak için suya giren 3 çocuktan acı haber
Kırıkkale'de oyun oynadıkları sırada Kızılırmak Nehri'ne kaçan toplarını çıkarmak için suya girerek boğulan 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce yapılan inceleme sonrası cansız bedenler hastane morguna kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parkta oynayan 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen futbol topunu almak için suya girdi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine AFAD, Polis Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI
Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin suda yaptığı aramalar neticesinde, Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hammad Mohammed Hammad (16) ve Omar Mohammed'in (15) cansız bedenlerine ulaşıldı.
CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI
Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından 3 çocuğun cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.
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