Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk toprağa verildi

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'ne düşen toplarını almak için suya girince boğulan Irak uyruklu 3 çocuk, son yolculuklarına uğurlandı.

DHA
Yayınlanma: 30.06.2023 - 15:10
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuk toprağa verildi
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde piknik alanında oynayan Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hamadi Mohammed Hamad (16) ve Omar Mohammed (15), Kızılırmak'a düşen toplarını almak için suya girdi.

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Bir süre sonra gözden kaybolan çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Çocukların cenazesi, yapılan otopsinin ardından Kırıkkale Şehit Cengiz Topel Merkez Camisi'ne getirildi.

Törene çocukların aileleri ile Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve birçok kişi katıldı. Çocukların cenazesi, cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kızılırmak Kırıkkale

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