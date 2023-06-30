Sason Çayı’na giren 3 çocuk kayboldu: 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Batman’da Sason Çayı’na girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer iki çocuğun bulunması için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Batman’ın Sason ilçesinde 3 çocuk gece saat 23.00 sularında Sason Çayı’na girdi. Yaşları 10 ile 15 arasında olan çocuklar girdikleri sudan çıkamayınca çocukların aileleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.
ACI HABER GELDİ
Olay yerine dalgıçlar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan biri olan 11 yaşındaki İsmail Algan’ın cansız bedenine ulaşıldı.
Jandarma, güvenlik korucuları, çok sayıda arama kurtarma ekibi Beytullah Çelik ve Kerem Şahin’in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. 11 yaşındaki İsmail Algan’ın cesedi ise Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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