Kızılyalın TGC’den ödülünü aldı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği 2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Gazetemizin yayın danışmanı Arif Kızılyalın da ödüle layık görüldü.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 2022 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri dün düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
TGC’nin konferans salonunda düzenlenen törene ödül sahipleri ve gazeteciler katıldı. Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Arif Kızılyalın da 17 Ocak 2022’de yayımlanan “Vakıf görünümlü tekke ve zaviyeler” başlıklı köşe yazısıyla ödüle layık görüldü.
Köşe yazısı ödülü alan Kızılyalın konuşmasında şunları söyledi:
“39 yıllık yuvam Cumhuriyet gazetesindeki çalışma arkadaşlarım, tıp öğrencisi Enes Kara’nın intiharı sonrası yaptıkları haber ve röportajlarla beni yönlendirdiler. Onların yaşadığı heyecan, ödüle layık görülen yazıyı kaleme almama neden oldu. Yaşasın özgür gazetecilik, yaşasın İlhan Selçuk gazeteciliği, yaşasın Uğur Mumcu gazeteciliği.”
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