Kızını kaybeden belediye başkanı Bilal Uludağ kimdir?

24 Mayıs 2022 Salı, 09:52

Adana'da Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su 11 yaşında hayatını kaybetti. Bilal Uludağ kimdir? Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su neden hayatını kaybetti?

BİLAL ULUDAĞ KİMDİR?

Bilal Uludağ, Adanan'ın İmamoğlu ilçesine bağlı Sayca köyünde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'den mezun olan Uludağ, 1999 yılında Uludağ Hukuk Bürosunu kurdu.

Siyasi yaşamına MHP Sofulu Beldesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Uludağ, 2008 yılında MHP Sarıçam İlçesi Kurucu Üyesi olarak devam etti. 2009 - 2013 yılları arasında MHP Sarıçam İlçesi 2`nci Başkanı olarak göre yaptı.

Uludağ, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıçam Belediye Başkanı seçildi.

Bilal Uludağ, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden Sarıçam Belediye Başkanı olarak seçildi.

BİLAL ULUDAĞ'IN KIZI ELİF SU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

4'üncü evreye ulaşan Elif Su, doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap alınamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti.

Elif Su henüz 11 yaşındaydı.