Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında?

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:09

Yaptığı cesur açıklamalar ile gündeme gelen oyuncu Billur Kalkavan bu kez üzücü bir haber ile gündeme geldi. Hamdi Alkan sosyal medya hesabından Billur Kalkavan ile bir fotoğrafını paylaşarak, ‘Canım dostum Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum.’ dedi.





BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?

2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğan Billur Kalkavan Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Henüz 7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı. 2011 yılında HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.

2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.





BİLLUR KALKAN'IN FİLMLERİ

1969 Ayrı Dünyalar

1978 Sultan Aslı

1993 Mavi Sürgün

1995 Gece Otostopçusu

2000 Ölüm Peşimizde

2008 Kraliçe Fabrika'da

2008 Mezuniyet

2015 Çarşı Pazar

2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn





BİLLUR KALKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER





1992 Aşık Oldum

1994 Sonradan Görmeler

1996 Tatlı Kaçıklar

1996 Şahin

1997 Böyle mi Olacaktı

1998 Eyvah Babam

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

2002 Azad

2002 Reyting Hamdi

2003 Patron Kim?

2004 Metro Palas

2005 Ihlamurlar Altında

2008 Bir Avuç Huzur

2008 Servet Avcısı

2012 Acayip Hikayeler

2012 Trophy Türk

BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NE?

Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile gündeme gelen Billur Kalkavan'ın hastalığı merak ediliyor. Billur Kalkavan bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyor. Tedavisi özel bir hastaneden devam eden Kalkavan'ın en büyük destekçisi sevgilisi Buğra Bahadırlı.