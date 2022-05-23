Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında?
Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile gündeme gelen Billur Kalkavan kimdir? Billur Kalkavan kaç yaşında? Billur Kalkavan'ın babası kim? Billur Kalkavan'ın hastalığı ne?
Yaptığı cesur açıklamalar ile gündeme gelen oyuncu Billur Kalkavan bu kez üzücü bir haber ile gündeme geldi. Hamdi Alkan sosyal medya hesabından Billur Kalkavan ile bir fotoğrafını paylaşarak, ‘Canım dostum Billur Kalkavan’a acil şifalar diliyorum.’ dedi.
BİLLUR KALKAVAN KİMDİR?
2 Kasım 1962 yılında İstanbul'da doğan Billur Kalkavan Abdülmecid'in en büyük oğlu Zülüflü İsmail Paşa'nın torunudur. Annesi Nuyan Kalkavan, babası armatör Nazım Kalkavan'dır. Henüz 7 yaşındayken oyunculuğa adım atan Kalkavan, Ayrı Dünyalar filminde Erol Taş'ın canlandırdığı kötü adam tarafından fidye için kaçırılan bir çocuğu canlandırdı. Lise öğrenimine Kadıköy Anadolu Lisesi'nde başlasa da ilk senesinde sınıfta kalınca lise eğitimini ABD'de tamamladı. Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim gören Kalkavan, 1980'li yıllardan itibaren tiyatrolarda yer almaya başladı. 2011 yılında HTV kanalında 00:00–01:00 arası cinsel hayat ile ilgili bir program yaptı.
2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan Trophy Türk adlı yarışma programında yer aldı.
BİLLUR KALKAN'IN FİLMLERİ
1969 Ayrı Dünyalar
1978 Sultan Aslı
1993 Mavi Sürgün
1995 Gece Otostopçusu
2000 Ölüm Peşimizde
2008 Kraliçe Fabrika'da
2008 Mezuniyet
2015 Çarşı Pazar
2017 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
BİLLUR KALKAN'IN OYNADIĞI DİZİLER
1992 Aşık Oldum
1994 Sonradan Görmeler
1996 Tatlı Kaçıklar
1996 Şahin
1997 Böyle mi Olacaktı
1998 Eyvah Babam
2000 Eyvah Kızım Büyüdü
2002 Azad
2002 Reyting Hamdi
2003 Patron Kim?
2004 Metro Palas
2005 Ihlamurlar Altında
2008 Bir Avuç Huzur
2008 Servet Avcısı
2012 Acayip Hikayeler
2012 Trophy Türk
BİLLUR KALKAVAN'IN HASTALIĞI NE?
Hamdi Alkan'ın paylaşımı ile gündeme gelen Billur Kalkavan'ın hastalığı merak ediliyor. Billur Kalkavan bir süredir akciğer kanseri ile mücadele ediyor. Tedavisi özel bir hastaneden devam eden Kalkavan'ın en büyük destekçisi sevgilisi Buğra Bahadırlı.
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