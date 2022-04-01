HDP'li Canbaz, Soylu'ya sordu: 'Sarıçam Barınma Merkezi’ndeki mülteci çocuklar nereye götürülüyor?'

01 Nisan 2022 Cuma, 15:18

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, mültecilerin seyahat kısıtlaması olmasına karşın, Adana Sarıçam Geçici Barınma Merkezi’nde kalan mülteci çocukların Valilik oluru ile seyahat kısıtlamalarından istisna tutularak cemaat yurtlarına yerleştirildiği iddialarını TBMM gündemine getirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Canbaz, "Farklı yaş gruplarındaki çocuklar valilik oluru ile ailelerinden ayrılarak İstanbul ilinde bazı cemaat yurtlarına kaydedilmektedir" dedi.

'BARINMA MERKEZİNDEN NEDEN AYRILIYORLAR?'

Canbaz, Bakan Soylu’ya, "Yapılan kayıtlar İçişleri Bakanlığı bilgisinde midir? Mülteci veya sığınmacı ailelerin çocuklarının İstanbul cemaat yurtlarına yerleştirildiği iddialarından haberdar mısınız? Bu çocuklar barınma merkezinden neden ayrılıyor, geri dönüyorlar mı, dönüyorlar ise ne zaman döndüler" diye sordu.

Kayıp ve sayıları 300 bini geçtiği tahmin edilen refakatsiz mülteci çocuklar ile ilgili sorunlara dikkat çeken Canbaz, refakatsiz olarak İstanbul’a gönderilen çocukların sayısını, çocukların ne amaçla ailelerinden koparıldığını ve nerede kaldıklarını da sordu.

Canbaz iddialarda yer alan valilik olurunun hangi gerekçelerle verildiği ve hangi durumları kapsadığının da açıklanmasını istedi.