MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı yaşamını yitirdi

Adana'da MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı 11 yaşındaki Elif Su, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

DHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 23:20
MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kansere yakalanan kızı yaşamını yitirdi
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Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ın kızı Elif Su, bir ay önce kanser teşhisiyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

4'üncü evreye ulaşan Elif Su, doktorların çabalarına rağmen tedaviye cevap alınamadı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Elif Su, hayatını kaybetti. 


Adana MHP Bilal Uludağ

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