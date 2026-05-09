Kızını silahla vuran damadını öldüren kayınvalideyi mahalleli karşıladı

Olay, 6 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı.

Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan Nurşin E. ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Darbedilen kayınvalide Delal A. ve Betül E.'nin ise tedavi için Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan Delal A. ve Betül E.'nin emniyette ifadeleri alındı.

"ONA ENGEL OLMAK İÇİN MUTFAĞA KOŞUP BIÇAK ALDIM"

Delal A. emniyetteki ifadesinde, "O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi.

‘ÇOCUKLARIMI KORUDUM’

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Delal A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı. Serbest kalmasının ardından evine gelen Delal A., komşuları tarafından alkışlarla karşılandı. Yakınlarının sarıldığı Almaz ardından evine götürüldü. Yüzü ve gözü yaralı olduğu görülen Delal A. , “Ben anneliğimi yüreğimle yaptım. Kimse bırakmaz çocuklarını öldürmeye. Ben de çocuklarımı korudum” dedi.