Kızını ve eski eşini katleden saldırganın kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Zeytinburnu’nda kızı Ceylinaz Şevgin (19) ve 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan Bildik'i (39) silahla öldürüp kaçan şüpheli Ercan Ş. (53) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Sultangazi’de yakalandı. Arkadaşının evinde yakalanan şüpheli Gayrettepe Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kaçış anlarına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay Zeytinburnu Sümer Mahallesinde 9 Nisan Perşembe günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ercan Ş. 1 yıl önce boşandığı eski eşi Türkan Bildik' ile barışmak için olaydan 3 gün önce Ankara'dan İstanbul'a geldi. Eski eşinin sitede bulunan dairesine gelen Ercan Ş. ile Türkan Bildik arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran şüpheli, eski eşine ve olay sırasında evde olan kızı Ceylinaz Şevgin'e ateş etti. Saldırının ardından şüpheli Ercan Ş. kaçarken, bu sırada evde olan Türkan Bildik'in kardeşi Güney Bildik polise ihbarda bulundu.

ESKİ EŞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde şüphelinin kızı Ceylinaz Şevgin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eski eş Türkan Bildik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bildik hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda şüpheli Ercan Ş. güvenlik kameralarından takibe alındı. Sultangazi'de bir adreste bulunduğu tespit edilen şüpheliyi yakalamak için Özel Harekat Polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli Ercan Ş. ile evde bulunan arkadaşı C.P. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda, olayda kullandığı 9 mm çapında silah da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi. Ercan Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, hakkında suçluyu saklamak suçundan işlem başlatılan arkadaşı C.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.