Kızının birlikte olduğu erkeği sopayla döverek öldürdü

Konya'da Veysel Alkılınç, kızının ‘dini nikahlı’ eşi Selahattin Güngör ile kızına kötü davrandığı için tartıştı. Tartışma büyüyünce Alkınç sopa ile damadının başına vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 28.09.2023 - 09:51
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Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesi 15523 Sokakta 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Veysel Alkılınç, evde kimsenin bulunmadığı sırada kızına kötü davrandığı gerekçesiyle ‘dini nikahlı’ eşi Selahattin Güngör ile tartıştı. 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alkılınç, sopayla Güngör'e saldırdı. Güngör başından aldığı darbelerle kanlar içerisinde yere yığıldı. Damadının yerden kalkmaması üzerine endişelenen Alkılınç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. 

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin kontrol ettiği Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Güngör'ün cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

“KIZIMA KÖTÜ DAVRANIYORDU”

Polis tarafından gözaltına alınan Alkılınç'ın ilk ifadesinde ''Damadım, kızıma kötü davranıyordu. Uyarıda bulundum. Sonra kavga ettik. Sopayla dövdüm.'' dediği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.


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