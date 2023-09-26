Miras kavgası kanlı bitti: Hayvanlarını silahla vurarak öldürdü

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bir kişi, tartıştığı akrabasının 3 büyükbaş hayvanını silahla vurarak öldürdü.

AA
Yayınlanma: 26.09.2023 - 09:22
Miras kavgası kanlı bitti: Hayvanlarını silahla vurarak öldürdü
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Aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan N.G. ile akrabası N.T. arasında Kertme Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine N.T'nin tabanca ile ateş ettiği N.G, olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine N.T, N.G'ye ait ahıra giderek 3 büyükbaş hayvanı tabanca ile ateş ederek telef etti.

N.G'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu N.T. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.


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