Kızlarının ölümüne neden olan sürücü 19 saatte serbest kaldı

Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" iddiasıyla hakkında soruşturma açılan ve tutuklanması istenen otomobil sürücüsü B.H’nin gözaltının alınmasının ardından 24 saat sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, Mercan Ön’ün yakınlarının tepkisine neden oldu.

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesinde Aydın-Denizli karayolu üzerinde 21 Eylül tarihinde saat 20:00'de meydana gelmişti. 3 çocuk babası Yusuf Ön, 09 H 7990 plakalı motosikletinin arkasına eşi Mercan Ön’ü de alarak yola çıkmış, arkadan gelen B.H. yönetimindeki 07 GLT 28 plakalı otomobilin çarpması sonucu kaza meydana gelmişti. Kaza sonrası Mercan Ön olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Yusuf Ön ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınmıştı. Çiftin çocukları, altı aylık Durmuş Ali, 2 yaşındaki Gülizar, 3 yaşındaki Menekşe annesiz kalmıştı.

Kızlarının ölümüne neden olan sürücünün serbest kalmasına tepki gösteren acılı babası Veli Keman ile annesi Menekşe Keman, otomobil sürücüsünün serbest bırakılmasına tepki gösterirken şunları söylediler:

“Kızım buraya ceviz çırpmaya geldi damadımla. Geri giderken işte dümdüz yolda sağ şeritte kızımı, çarpıp öldürdüler. Kızıma arkadan çarpan adamın ceza almasını istiyorum. Yani bir gün yatmadan o devlet nasıl salıyor. Bir insanın canı bu kadar mı ucuz? Biz bunun için bizim içerimizde acımız varken o 24 saati doldurmadan gülüp oynamaya yine devam etmeye can yakmaya devam ediyor. Yani bu, Türkiye’nin adaleti buysa demek ki bu adalet değil burası. Biz sadece kızıma çarpan adamın içeride yatmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum.

Üç çocuk yetim kaldı. Bu çocuklara kim bakacak? Bir de devlet, bu çocuklarımızı elimizden alsa biz nasıl yaşayacağız? Bir insana çarpıp, 24 saat sonra bıraksınlar. Bu, hakimin, savcının veyahut da başbakanının, bir milletvekilinin çocuğu olsa bunu bırakırlar mı? 24 saat için de bırakıp da ‘Git sen kardeşim, işine gücüne bak’ diyebiliyorlar mı? Bunu bir onlara sorun. Daha bize karşı hiçbir saygısızlığı yoktu. Kızıma bu zamana kadar tek bir fiske vurmadım. ‘Babam’ derdi başka bir şey demezdi. Çok severdi. Hani bilemiyorum. Hani bir şey diyemiyorum.”