KKKA alarmı... Bir kişi daha hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da Gaziosmanpaşa ilçesinde ikamet eden Büşra Sevim, bir yakının cenaze törenine katılmak üzere bir süre önce Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne geldi.

Köyde ücuduna kene yapışan Büşra Sevim, cenaze işlemlerinin ardından İstanbul’a tekrar geri döndü.

İstanbul'da yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşadığı öğrenilen Sevim, hastaneye müracaat etti. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan Büşra Sevim, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Sevim, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevim’in cenazesi, memleketi Kastamonu'nun bağlı Koçcuğaz köyüne getirildi.

Sevim'in cenazesi, sabah saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Öte yandan geçen haftalarda Tokat ve Sivas'ta da KKKA kaynaklı can kayıpları yaşanmıştı.