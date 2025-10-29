KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan 29 Ekim mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erhürman, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. kuruluş yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının önderliğinde verilen büyük mücadeleyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti; demokrasinin en büyük teminatı olarak varlığını sürdürmektedir. Kıbrıs Türk halkı da Cumhuriyet’in taşıdığı değerleri benimsemiş; demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda çalışmayı sürdürmektedir.

"CUMHURİYETİN IŞIĞI AYDINLATMAYA DEVAM EDECEK"

Bu anlamlı günde, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm yurttaşlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, coşku ve heyecanlarını en içten duygularımla paylaşırım. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ve yaşatılmasına katkı koyan tüm kahramanları sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetin ışığı, Kıbrıs Türk halkını da aydınlatmaya devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 102. yılı kutlu olsun."