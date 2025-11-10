Cumhuriyet Gazetesi Logo
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan Türkiye’ye ilk resmi ziyaret

10.11.2025 16:19:00
DHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ilk yurtdışı seyahatini Türkiye'ye yapacağı açıklandı.

 

İletişim Başkanı Burhanettin Duran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görev başında ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapacağını bildirdi. 

Duran açıklamasında şu ifadeleri kullandı ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım'da ülkemize gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır.''

