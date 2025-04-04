KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması: Yeni görüntüler paylaşıldı

KKTC Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden usta sanatçı Volkan Konak'ın sahnede fenalaştığı anlara ait yeni görüntüler paylaştı. Bakanlık yaptığı açıklamada ambulansın 8 dakika içerisinde olay yerinde olduğunu ifade etti.

KKTC Sağlık Bakanlığı'ndan Volkan Konak açıklaması: Yeni görüntüler paylaşıldı
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İHA
Yayınlanma: 04.04.2025 - 00:40

KKTC Sağlık Bakanlığı, sahnedeyken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Volkan Konak’a geç müdahale edildiği iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

Bakanlık yaptığı açıklamasında, tam donanımlı ambulans ve uzman ekibin 8 dakika içinde olay yerine ulaştığını ve en yakın merkezden yola çıktığını öne sürdü. Açıklamada, "Yapılan tüm temel yaşam desteği girişimlerine rağmen hiçbir yanıt alınamamıştır. Olay yerine giden 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk muayenede nabız ve solunum tespit edilmemiştir ve şuurunun tamamen kapalı olduğu belirtilmiştir" denildi.

Volkan Konak'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilenen açıklamada olay anına ait yeni görüntüler de paylaşıldı.


Etiketler: #Volkan Konak #KKTC #Sağlık Bakanlığı

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