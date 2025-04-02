Volkan Konak'ı hedef almıştı: Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında suç duyurusu
CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ve Hacılar Belediyesi'nin eski başkanı AKP'li Doğan Ekici hakkında, sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ın ani ölümü, tüm ülkeyi yasa boğdu.
Yurttaşlar Volkan Konak’a ağlarken; kimi çevreler, yaptıkları insanlık dışı paylaşımlarla Konak’ı hedef aldı.
SKANDAL İFADELERİ GÜNDEM OLDU
Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, yaptığı insanlık dışı paylaşımda Konak’ın Diyanet’e seslenerek yaptığı eleştiriden bir cümlenin yer aldığı görseli paylaştı ve "Sahnede Gebermiş" ifadesini yazmaktan çekinmedi.
Mehmetalioğlu, sözlerini devamında "Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullandı.
Mehmetalioğlu’na tepki yağdı.
CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI HAREKETE GEÇTİ
Son olarak, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ve Hacılar Belediyesi'nin eski başkanı AKP'li Doğan Ekici hakkında, sanatçı Volkan Konak'ın ölümünün ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.?
"YARGIYA HESAP VERECEKLER"
Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"AKP eski Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından suç duyurusunda bulundum. AKP'li eski belediye başkanı hakkında ayrıca CHP'lilere 'şizofren' demesi nedeniyle ayrı bir suç duyurusu daha yaptım. Yargıya hesap verecekler. Yargıya hesap vermeseler bile tarihe not düşüyoruz."
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