KKTC'de, Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında 3 zanlının tutukluluk süreleri uzatıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı cinayetiyle ilgili soruşturma kapsamında, 3 zanlının tutukluluk sürelerinin 8'er gün uzatılmasına karar verildi.
KKTC'nin Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta, arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın kurtarılamamıştı. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Falyalı cinayeti zanlıları Ö.T, V.S. ve M.Ç yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların tutukluluk süreleri, çıkarıldıkları Girne Kaza Mahkemesinde 8'er gün daha uzatıldı.
ANALİZ İÇİN TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK
Polis Müfettişi, mahkemede tüm zanlıların gönüllü ifade verdiğini belirterek ifadelerin teyit ve tekziplerinin devam ettiğini söyledi.
Yeni emareler olduğunu ifade eden Müfettiş, bunların analiz için Türkiye'ye gönderileceğini, bu yönde gerekli girişimlerin yapıldığını kaydetti.
YENİ KAYITLARA ULAŞILDI
Müfettiş, cinayetle ilgili yeni araçlar tespit edildiğini, bunların bağlantılarının incelendiğini, GPS'i olanların detaylı soruşturmasının yapıldığını bildirdi.
Kamera incelemelerinin de devam ettiğini dile getiren Müfettiş, kayıtların ayrıntılı incelemesinde yeni bulgular tespit edildiğini, 10 yeni kamera kaydına daha ulaşıldığını kaydetti.
Müfettiş, aranan 2 kişi olduğunu, zanlılar ve maktullerin telefon incelemesinin de devam ettiğini söyledi.
Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul'da gözaltında bulunan 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
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