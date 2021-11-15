KKTC'nin kuruluş yıldönümü İzmir'de kutlandı
KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış gaziler de tören kıyafetleri ve madalyaları ile birlikte katıldı.
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