KKTC'nin kuruluş yıldönümü İzmir'de kutlandı

KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü İzmir'de düzenlenen törenle kutlandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 12:12
KKTC'nin kuruluş yıldönümü İzmir'de kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış gaziler de tören kıyafetleri ve madalyaları ile birlikte katıldı.


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