Klima arızası yoğun bakımı vurdu: ‘Türkiye’de yoğun bakım sistem sorunu var’

Ordu'nun Ünye ilçesindeki Devlet Hastanesi’ndeki iddialara göre, yoğun bakım ünitesinde yaşanan klima arızası, hastaları ve sağlık çalışanlarını büyük bir riskle karşı karşıya bıraktı.

Uzmanlar, yüksek sıcaklığın kalp ritim bozuklukları, tansiyon dalgalanmaları ve yatak yaraları gibi ciddi sorunlara neden olduğunu belirtti. Bazı hastalarda sıcaklık kaynaklı yaraların oluştuğu öğrenilirken yaşanan bu skandalla birlikte yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarında özellikle yoğun bakım gibi iş gücünün de fazla olduğu birimler için alınması gereken önlemler tekrardan gündeme geldi.

Cumhuriyet’e konuşan Yeditepe Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Tuğhan Utku, “Yoğun bakım, tükenmişliğin en yoğun yaşandığı alanlardan biri. Çünkü bu hizmet kesintisiz devam etmek zorunda” ifadelerini kullandı. Utku, “Yoğun bakım konusunda genel anlamda Türkiye’de bir sistem sorunu var” diyerek “Toplamda 600 ile 700 arasında bir uzman sayısı var. Ama Türkiye’de 32 bine yakın yoğun bakım yatağı var” dedi.

Utku, yoğun bakım ünitelerinin belli bir sıcaklıkta tutulması gerektiğine dikkat çekti.