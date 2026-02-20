Klima ilanıyla 30 bin liralık dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis

Samsun’da ikamet eden Yaşar K., sosyal medya platformu Facebook’ta 6 bin liraya satışa sunulan klima ilanını görerek ilan sahibi Müslüm B. ile irtibata geçti. İddiaya göre Müslüm B., çeşitli bahaneler öne sürerek Yaşar K.’den üç kez para talep etti. Toplamda 30 bin TL gönderen Yaşar K., klimanın kendisine ulaşmaması üzerine dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Müslüm B. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında sanık, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 312 bin 500 lira adli para cezasına mahkum edildi.