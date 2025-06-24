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KOAH hastası kadın feci şekilde can verdi!

KOAH hastası kadın feci şekilde can verdi!

24.06.2025 14:03:00
Güncellenme:
AA
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KOAH hastası kadın feci şekilde can verdi!

İzmir'de KOAH hastası olan ve yatağa bağımlı yaşayan 74 yaşındaki Vesile Oturmazer, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Bornova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir binanın 2'nci katında yalnız yaşayan Vesile Oturmazer'in (74) dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekipler, evdeki incelemelerinde yatağa bağımlı yaşadığı öğrenilen Oturmazer'in cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemenin ardından yaşlı kadının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Mahalle sakinlerince bakımının yapıldığı öğrenilen Oturmazer'i, zaman zaman oğlunun da kontrol ettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerince yangının elektrik kontağından kaynaklı çıktığı değerlendiriliyor.

İlgili Konular: #İzmir #Yangın #koah

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