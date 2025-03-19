Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:28

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:28

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Pınar Türker kimdir? İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker neden gözaltına alındı?

PINAR TÜRKER KİMDİR?

Pınar Türker, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına 1998 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası’nda MT olarak başlayan Pınar, iletişim alanında farklı sektörlerde 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Pınar, Nisan 2021’den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirket olan Medya A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

PINAR TÜRKER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker de yolsuzluk ile kent uzlaşısı operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.