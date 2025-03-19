Pınar Türker kimdir? İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker neden gözaltına alındı?
İBB'ye yönelik peş peşe açılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker de yer alıyor. Peki, Pınar Türker kimdir? İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker neden gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'CHP'de para sayma görüntüleri', 'Kent Uzlaşısı' ve 'Medya AŞ' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker de gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor. Peki, Pınar Türker kimdir? İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker neden gözaltına alındı?
PINAR TÜRKER KİMDİR?
Pınar Türker, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.
Meslek hayatına 1998 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası’nda MT olarak başlayan Pınar, iletişim alanında farklı sektörlerde 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Pınar, Nisan 2021’den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirket olan Medya A.Ş.’nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
PINAR TÜRKER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, İstanbul Medya AŞ Genel Müdürü Pınar Türker de yolsuzluk ile kent uzlaşısı operasyonları kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte gözaltına alınanların tam listesi!
- İşte geçiş yapanların tam listesi…
- İmamoğlu'nun diploması iptal edildi!
- Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı!
- AKP'li isimden 'çözüm' önerisi!
- Dervişoğlu'ndan 'boykot' çağrısı
- Vali balkona çıktı, CHP'lilere nefret kustu
- İBB'den flaş 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
- İstanbul'da sıkıyönetim!
- Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!