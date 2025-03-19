Yayınlanma: 19.03.2025 - 13:25

Güncelleme: 19.03.2025 - 13:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) başlatılan soruşturma kapsamında 108 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında CHP Sarıyer Meclis Üyesi Uğur Atama da bulunuyor. Peki, Uğur Atama kimdir? CHP Sarıyer Meclis Üyesi Uğur Atama neden gözaltına alındı?

UĞUR ATAMA KİMDİR?

27 Mayıs 1987 doğumlu olan Uğurhan Atma, Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunudur. İyi derecede İngilizce ve orta derecede İspanyolca bilen Atma, reklam sektöründe özel bir şirkette yöneticilik yapmaktadır.

Siyasi faaliyetlerine Koç Üniversitesinde Atatürkçü Düşünce Platformuna katılarak başladı. 2007-2009 yılları arasında bu platformun aktif bir şekilde faaliyet göstermesini sağladı.

2009 -2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Üniversite Komisyonu Başkanlığını yaptı. Bu görev süresince Koç, Boğaziçi ve İTÜ’de CHP’nin örgütlenme çalışmalarını yürüttü, Sarıyer Müdafaa isminde tüm kaynakları üniversiteli gençlerden oluşan siyasi derginin kurulmasını sağlayarak genel yayın yönetmeni görevimi üstlendi. 2010 Referandumunda Sarıyer’in üniversitelerindeki gençleri sokakta aktif ederek referandumda bir gençlik yapısı olmasına destek oldu.

2011-2012 seneleri arasında CHP Sarıyer Gençlik Örgütü Başkanlığı görevinde bulundu. CHP’nin mevcut genç üyelerinin aktif olarak parti içerisinde yer almasını sağladı, mahallerdeki emekçi gençler ile üniversitelerdeki gençleri aktif ederek ortak payda da buluşmalarını sağladı. Lise örgütlenme yapısı kurarak CHP’nin lise örgütlenmesine katkı sağladı.

CHP Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi, Mahalle temsilciliği görevinde bulundu.

Haziran 2015 seçimlerinde CHP Genel Merkezi’nin reklam ekibinde bulunarak internet reklamlarını ve iletişimini yönetti.

2015 Seçiminde CHP Sarıyer Seçim Koordinasyon Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. 2015 seçimlerinde CHP’nin Sarıyer’de başarılı olabilmesi için 7 adet komisyon kurulması sürecini yönetti. Seçim süreci boyunca yönetim kuruluna destek olacak olan bu komisyonlara partinin aktif ve gönüllülerinin ilgi alanlarına göre görevlendirilmesini sağladı.

2015’den itibaren CHP Sarıyer Örgütten Sorumlu İlçe Başkan yardımcılığı görevini yaparak mahallelerde CHP örgütlenmesine katkı sağladı.