Koç Üniversitesi'nde 'yurt' krizi: Endişeliyiz

21 Eylül 2022 Çarşamba, 17:42

Koç Üniversitesi'nde doktora öğrencileri için oluşturulan tek kişilik yurt odalarının daha sonra "paylaşımlı" olarak kullanılacağı duyuruldu. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden bazı bölüm öğretim üyeleri, Koç Üniversitesi Yönetimi'ne mektup gönderdi. Mektupta, "Doktora öğrencilerimizin son dönemde yaşadıkları barınma sorunlarına dair duyduğumuz endişeyi ifade etmek istiyoruz." denildi. Öğretim üyeleri tarafından öğrencilerin barınma sorunlarının giderilmesi için gerekli adımların atılması üniversite yönetiminden talep edildi.

Gönderilen mektupta, "Doktora programlarımıza yapılan başvuruların kalitesinin düşmesine ve en iyi adayların diğer üniversiteleri tercih etmelerine yol açmaktadır" kaygısı dile getirilirken, "Doktora öğrencilerine verilen burs, barınma ve diğer haklar bakımından, hem yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversitelerle rekabet edilebilirlik sınırının hem de hedeflediğimiz araştırma standardının altında kalmaktayız" ifadeleri kullanıldı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Koç Üniversitesi Yönetimi’ne:

Aşağıda listelenen bölümlerin öğretim üyeleri olarak, doktora öğrencilerimizin son dönemde yaşadıkları barınma sorunlarına dair duyduğumuz endişeyi ifade etmek istiyoruz. Yaşadığımız ekonomik kriz ve kiraların sıra dışı artışı dikkate alındığında, öğrencilerimizin barınma haklarında yapılan değişiklikler vahim bir adaletsizlik yaratmaktadır.

Bu durum aynı zamanda, üniversitemizin itibarını zedelemektedir. İnanıyoruz ki, gerek verilen burs miktar ve sayılarındaki düşüşler gerekse öğrencilerimizin barınma haklarının kısmen de olsa geri alınması, Koç Üniversitesi’nin “araştırmada mükemmeliyet” misyonuyla çelişmektedir. Bu durum, doktora programlarımıza yapılan başvuruların kalitesinin düşmesine ve en iyi adayların diğer üniversiteleri tercih etmelerine yol açmaktadır.

Doktora öğrencilerine verilen burs, barınma ve diğer haklar bakımından, hem yurtiçindeki ve yurtdışındaki üniversitelerle rekabet edilebilirlik sınırının hem de hedeflediğimiz araştırma standardının altında kalmaktayız. Bu endişelerimizden hareketle, üniversite yönetimimizden, doktora öğrencilerimizin burslarında iyileştirmeye gidilmesi ve barınma sorunlarının giderilmesi için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz."