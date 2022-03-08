Koç Üniversitesi Dekanı Sayın'dan öğrenciye: Ne diyorsun lan
Koç Üniversitesi'nde bir grup öğrenci Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın ve yöneticilere kadın ve erkeklerin aynı yerde yemek yemesi gerektiğini söyledi. Tartışma, üniversitenin akademik nedenlerle seçilip seçilmeyeceğine geldiği sırada Dekan Sayın bir öğrencinin üzerine yürüyerek, "Ne diyorsun lan" dedi.
Koç Üniversitesi'nde öğrenciler taleplerini dile getirmek için Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın ve Genel Sekreter ile bir araya geldi. Kadın ve erkek öğrencilerin bir arada yemek yemek istediğini söyleyen öğrenciler, Öğrenci Dekanı Baha Yiğit Sayın'ın tepkisiyle karşılaştı.
ÜZERİNE YÜRÜDÜ
Genel sekreterin öğrencilere, "ben akademik nedenlerle Koç'a geldiğinizi sanıyordum" demesi üzerine öğrenciler tepki gösterdi. Grubun arkasında yer alan başka bir öğrencinin tepkisi üzerine Dekan Sayın öğrencinin üzerine yürüdü ve "ne diyorsun lan" dedi. Kayıt altına alınan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Dekan'ın üzerine yürüdüğü öğrenci Erkin Başar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda olayı şöyle anlattı:
"Yiğit Sayın'ın üstüme yürümesi, lan demesi falan aklımda kalmadı. ona gerekli cevabı verdiğime inanıyorum. ama sekreterin yurtlardaki katı cinsiyet ayrımı meselesine verdiği "ben akademik nedenlerle Koç'a geldiğinizi sanıyordum" demesi... hala sinirliyim buna. çok sinirli."
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