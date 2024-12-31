Kocaeli Barajı'nda iyi haber: Yüzde 10'luk artış görüldü
Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Yuvacık Barajı’nda, son günlerdeki yağmur ve kar yağışları sayesinde doluluk oranı yüzde 17’den yüzde 27’ye çıktı.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin su ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı, yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle su seviyesini artırmaya başladı.
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) verilerine göre, 15 Aralık’ta doluluk oranı yüzde 17 seviyesine kadar düşen barajda, aradan geçen 2 haftalık süreçte yağışların etkisiyle bu oran yüzde 27’ye çıktı. Dün yapılan ölçümlerde barajda 14 milyon 140 bin metreküp su bulunduğu belirtildi.
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