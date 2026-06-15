Kocaeli'de acı olay: Balık tutarken denize düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Mustafa Savran, balık tutmak amacıyla Kandıra'daki Kefken Babalı Sahili'ne geldi.

Kayalıkların üzerine çıkarak balık avlamaya çalışan Savran, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek denize düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmalar sonucunda sudan çıkarılan 3 çocuk babası Savran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Mustafa Savran'ın cenazesinin, Karasu ilçesinde bulunan Denizköy Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.