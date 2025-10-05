Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'de genç kıza kıyafeti nedeni ile saldırmıştı: O şahıs gözaltına alındı

5.10.2025 17:22:00
DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisi kızın, eteğini tutup tepki gösteren, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan V.N. isimli kadın gözaltına alındı.

Olay, dün Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde meydana geldi.

V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında V.D., kıza fiziki müdahalede bulundu.

Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp’ iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı.

V.D.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ederken, yaşananlar, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

