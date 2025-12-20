Kocaeli'de İHA düştü... Görgü tanığı konuştu: '3 gün oldu, korkudan kimseye söyleyemedim'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
20.12.2025 09:35:00
Güncellenme:
İHA
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kırsal alana düşen insansız hava aracı (İHA), jandarma ekiplerince incelemeye alındı. İHA’nın düştüğünü gören yurttaş, "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım, ardından çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten" dedi.

İzmit'e bağlı kırsal Çubuklubala Mahallesindeki araziye düşen insansız hava aracı (İHA) ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

Güvenlik şeridi çekerek alanı korumaya alan ekipler, hava aracının düştüğü noktada ve çevresinde ayrıntılı teknik inceleme başlattı.

Image

"ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜŞTÜ"

İHA’yı bulan İsmail Bayhan, hava aracının çarşamba günü düştüğünü söyleyerek, "3 gün oldu, çarşamba günü gördüm. Ben tarladan inerken ses duydum. Düşeceğini anladım. Tam şuraya çarptı ve düştü. Korktuğum için yanına yaklaşamadım. Vız vız ses geliyordu. Belki gelir alırlar diye kimseye söylemedim. Kötü bir şey olur, bomba olur diye korkudan yanaşamadım zaten. Korktuğum için kimseye söylemedim. Kimse gelip almayınca bugün muhtara söyledim. Muhtar da gelip baktı, o da ekiplere haber verdi" dedi.

Image

MUHTAR: BİZE BİLDİRDİ, BİZ DE YETKİLİLERE HABER VERDİK

Çubuklubala Mahalle Muhtarı Muharrem Kaymaz ise yaptığı açıklamada, "İsmail amcamız çarşamba günü saat 11.00 sıralarında bahçesine giderken bir cismin uçtuğunu, biraz bekledikten sonra ise düştüğünü görüyor. Yanına yaklaşamıyor tabii korkudan. Belki sahibi alır diye haber de vermiyor, korktuğundan dolayı. Bugün durumu bize bildirdi, durumu anlattı. Biz de yetkililere haber verdik. Şu anda burada incelemeler yapılıyor, gereken çalışmalar yürütülüyor, detayları bilemiyoruz" diye konuştu.

İlgili Konular: #İzmit #insansız hava aracı

