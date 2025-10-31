Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'de kadın cinayeti: Kızının kınasına 1 gün kala öldürdü

31.10.2025 17:52:00
Güncellenme:
DHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Gökmen (48), tartıştığı eşi Binnur Gökmen'i (46) bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan daha sonra kendisini de karnından ve vücudunun 3 yerinden bıçakladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Gökmen, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Binnur Gökmen ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Ramazan Gökmen, evlerinin oturma odasında eşini defalarca bıçakladı.

Daha sonra şüpheli, kendisini de karnından ve vücudunun 3 yerinden bıçakladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Binnur Gökmen’in hayatını kaybettiğini belirledi. 

'KINA' TARTIŞMASI İDDİASI

Binnur Gökmen'in (46) öldürüldüğü olaya dair ayrıntılar ortaya çıktı. İddiaya göre; Binnur Gökmen, sabah 08.00 sıralarında çocuğunu okula götürüp eve döndü. Kızının yarınki kınasına hazırlık yapmaya başlayan Binnur Gökmen, eşi ile hazırlıklardaki eksiklikler nedeniyle tartışmaya başladı. Ayrıca Gökmen’in 2 Kasım'da da kızını evlendireceği ortaya çıktı.

GEÇEN YIL İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Öte yandan eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Ramazan Gökmen'in geçen yıl da yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle kendini asmaya çalıştığı öğrenildi. Eşini öldürdükten sonra kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gökmen’in Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor. 

İlgili Konular: #kocaeli #kadın cinayeti

