Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu: Mürettebat için helikopterle kurtarma operasyonu

Karadeniz’de seyreden 81 metre uzunluğundaki Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi, Kocaeli’nin Kandıra kıyılarında karaya oturdu.
Sahil Güvenlik ekipleri, gemide mahsur kalan mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı.
Yoğun rüzgar ve dalga nedeniyle kıyıdan gemidekilere müdahale edilemezken, bölgeye helikopter çağrıldı. Mürettebatın kurtarılması için çalışmalar sürdü.
"7 PERSONELİN TAMAMI TAHLİYE EDİLDİ"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 7 personelin tamamın tahliye edildiği açıklandı.
Açıklamada, "Kocaeli ili Kefken Pembe Kayalıklar mevkisinde Tanzanya bayraklı gemide bulunan 7 personelin tamamı İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle havadan tahliye edilmiştir" denildi.