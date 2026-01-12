Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11.01.2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Kocaeli’nde kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 11.01.2026 Pazar günü saat 24.00 ile 13.01.2026 Salı günü saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.