Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 11.01.2026 Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Kocaeli’nde kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 11.01.2026 Pazar günü saat 24.00 ile 13.01.2026 Salı günü saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Kocaeli'de scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı
Kocaeli Valiliği, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.
12.01.2026 00:48:00
Güncellenme:
İHA
Kocaeli Valiliği, etkili olması beklenen fırtına nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.
İlgili Konular: #kocaeli #Motorsiklet