Kocaeli’de şok görüntü: Sokakta yürüyen genç kıza, başka bir kadın etek giydiği için saldırdı

Kocaeli Gündem’in aktardığına göre zmit İstiklal Caddesi’nde dün yaşanan olayda üniversite öğrencisi olan genç kız, mağazaya girerken başka bir kadının sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Etek giydiği için hakarete uğradığını söyleyen genç kız, Saraybahçe Polis Karakolu'na giderek şikayetçi oldu. Genç kız, saldıran kadının etek giydiği için kendisine ağza alınmayacak sözler söylediğini ve saldırıda kaynak olan saçlarını kopardığını belirtti.

İstiklal Caddesi’nde arkadaşı ile birlikte yürüyen genç kız yaşadığı olayı anlattı. Dün saat 17.55 sıralarında yolda yürürken kendisine orta yaşta başka bir kadının saldırdığını söyleyen genç kız, “Arkadaşımla birlikte mağazaya giriyorduk. Arkadan bir kadın geldi. Benim kolumdan tutup çekiştirdi, ‘amacınız ne, neden böyle giyiniyorsun. Seni böyle görmek zorunda mıyım’ diyerek ağza alınmayacak hakaret ve ithamlarda bulundu.