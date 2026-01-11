Kocaeli’de taşımalı eğitimde 1 gün, çatısı uçan 5 okulda ise 4 gün tatil edildi

Kent genelinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısı uçarken, savrulan sac parçaları ve yalıtım malzemeleri park halindeki araçlarda hasara yol açtı, bazı araçlar devrildi.

TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA

Fırtınanın ardından olumsuz hava koşullarının devam edeceği yönündeki değerlendirmeler üzerine Kocaeli Valiliği, yarın taşımalı eğitime ara verileceğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda; ilimiz yüksek kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, taşımalı eğitime 12 Ocak 2026 Pazartesi günü, il genelinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

DARICA’DA 5 OKULDA 4 GÜN TATİL EDİLDİ

Öte yandan fırtına nedeniyle Darıca ilçesinde çatılarında hasar oluşan 5 okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildi. Darıca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

“8 Ocak tarihinde ilçemizde meydana gelen fırtına felaketi sonrası, çatıları hasar gören 5 okulumuzda acil onarım ve tadilat çalışmaları başlatılmıştır. Öğrencilerimizin can güvenliği gözetilerek, çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla aşağıda isimleri yer alan okullarımızda; 12 Ocak 2026 Pazartesi gününden 15 Ocak 2026 Perşembe günü (dahil) olmak üzere 4 (dört) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi, Darıca Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mehmet Akif Ortaokulu, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Tacirler Özel Eğitim ve Uygulama Okulu.”