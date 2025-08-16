Kocaeli’deki yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan ayrıca Çanakkale/Gelibolu’daki yangına müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Bakan’ın açıklaması şöyle oldu:

“-Kocaeli / Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır.

-Çanakkale / Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.”