Kocaeli’deki yangın kontrol altına alındı

16.08.2025 20:08:00
Haber Merkezi
Bakan Yumaklı Kocaeli’de dün başlayan orman yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. 

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan ayrıca Çanakkale/Gelibolu’daki yangına müdahalenin sürdüğünü bildirdi.

Bakan’ın açıklaması şöyle oldu:

“-Kocaeli / Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. 

-Çanakkale / Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.”

