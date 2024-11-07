Gebze'de 'yaşam' nöbetine müdahale: Barınakları yıkıldı, 5 kişi gözaltına alındı
Kocaeli Gebze'deki barınak önünde nöbet tutan hayvanseverlerin barınakları polis tarafından yıkıldı, 5 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Gebze'deki yaşam hakkı savunucuları, geçen ay Gebze Belediyesi’nin sokaklardan toplayarak barınağa götürdüğü hayvanların öldürülerek çöpe atıldığını duyurmuştu. Barınakta 43 kedi ve köpeğin öldürüldüğü ortaya çıkınca yaşam hakkı savunucuları barınak önüne çadır kurarak nöbet tutmaya başlamıştı. Günlerdir devam eden nöbete sabaha karşı müdahale edildi.
Zabıta ve jandarma ekipleri eşliğinde çadır yıkılırken, engel olmak isteyen 5 yaşam hakkı savunucusu gözaltına alındı ve karakola götürüldü. Yıkama karşı çıkanların tartaklandığı ve bir yaşam hakkı savunucusunun da yaralandığı öğrenildi.
Etiketler: #Gebze #Gebze Belediyesi
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