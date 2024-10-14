Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 14.10.2024 - 12:07

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara, Hatay, Mersin ve Kilis il emniyet müdürlüklerinin desteğiyle 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik 11 adreste eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, suça konu olabilecek çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen

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