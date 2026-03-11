Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'ndeki korkunç cinayette sır perdesi aralandı... Vahşice katledip, kuyumcuya gitmiş!

Kocaeli'ndeki korkunç cinayette sır perdesi aralandı... Vahşice katledip, kuyumcuya gitmiş!

11.03.2026 13:59:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kocaeli'ndeki korkunç cinayette sır perdesi aralandı... Vahşice katledip, kuyumcuya gitmiş!

Körfez ilçesinde evinde boğazı kesilmiş cesedi bulunan 63 yaşındaki Gül Dağ'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dağ’ı öldürüp, kolundaki 3 bileziği aldığı suçlamasıyla komşusu S.Ç, gözaltına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak’taki bir apartmanda 27 Şubat günü akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yatalak annesi ile birlikte yaşayan Gül Dağ’ın (63) bulunduğu daireden gelen bağrışmalar sonrası apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Daireye giren polis ekipleri, Gül Dağ’ı mutfakta kanlar içerisinde yerde buldu. Boğazında bıçak yarası bulunan Dağ’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

KESİK BİLEZİKLERİ SATMAYA ÇALIŞTI

Soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, Gül Dağ'ın kolundaki 3 bileziğin olmadığın belirledi. Polis, bölgedeki tüm kuyumcularla irtibata geçerek, şüpheli bir durumu kendilerine bilgilendirmesini istedi.

Bir kuyumcu, polisi arayıp kesik halde bileziklerin satılmaya çalışıldığı ihbarında bulundu. Kuyumcu dükkanına giden ekipler, incelemede; bileziklerin Gül Dağ'a ait olduğunu belirledi. Bilezikleri kuyumcuya satmaya çalışan S.Ç.'nin, Gül Dağ'ın komşusu olduğu tespit edilip, gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddeden S.Ç., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #Cinayet #Kadın

İlgili Haberler

Adana'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini iple boğdu!
Adana'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini iple boğdu! Adana'da ailevi nedenlerle tartıştığı eşi Nesrin Aladağ'ı (48) iple boğan Naim Aladağ (53) ifadesinde, "O gece de kavga sırasında karımı ittim, yere düştü. Sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum, pişmanım" dedi.
Mersin'de kadın cinayeti: 27 yaşındaki Songul Aktekin katledildi
Mersin'de kadın cinayeti: 27 yaşındaki Songul Aktekin katledildi Mersin'de 2 çocuk annesi Songül Aktekin (27), eşi Selami Aktekin (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan saldırgan Aktekin'i arama çalışmaları sürüyor.
8 Mart'ta kadın cinayeti: Muğla'da bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak katledildi
8 Mart'ta kadın cinayeti: Muğla'da bir kadın, eşi tarafından bıçaklanarak katledildi Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.