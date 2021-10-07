Kocaeli Sağlık Müdürü: Aşıların etkinliği azalmaya başladı, tamamlayıcı dozlar lazım

07 Ekim 2021 Perşembe, 11:33

Kocaeli’de ikinci doz aşılama oranı, yüzde 71’e ulaştı. Aşılama oranının yüksekliğine rağmen vaka sayılarında ise artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son verilere göre 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısının 339,6’ya ulaştığı kent, son haftada vaka sayısının en çok artış gösterdiği iller arasında yer aldı. İl Sağlık Müdürü Pehlevan, bu durumun en büyük nedenlerinden birinin, halkın rehavete kapılması olduğunu söyledi. Vaka sayıları yüksek olmasına rağmen hastaneye yatış ve yoğun bakıma yatma oranının henüz yüksek seviyelere ulaşmadığını belirten Pehlevan, bu durumun aşıların faydasından kaynaklandığını söyledi.

'VAKALARIN ÇOĞU AŞISIZ'

Koronavirüsle mücadelede tamamlayıcı dozların son derece önemli olduğunu belirten Sağlık Müdürü Pehlevan, “Geldiğimiz noktada vakaların çoğunluğunu aşısızlar oluşturuyor. Özellikle hastaneye yatışların, yoğun bakıma yatışların ve maalesef hayatını kaybedenlerin ezici çoğunluğu ya aşı olmayan ya da aşı dozları eksik olarak yapılmış kişiler. Şubat ve mart aylarında yapılan aşıların etkinliği giderek azalmaya başladı. Antikor seviyeleri düştü bu nedenle mutlaka tamamlayıcı dozların yapılması lazım. Bu konuda özellikle çalışmalarımız var. Üçüncü doz aşısı gelmiş ya da aşıları tamamlanmamış vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Aşı randevusu planlayarak ya da mobil aşı ekiplerimizle gidip aşılarını yapmaya çalışıyoruz" dedi.

‘İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE ULAŞAMADIK’

Kocaeli’nin sanayi kenti olması nedeniyle insan sirkülasyonunun yoğun olduğunu ve bu durumun virüsün yayılma hızını etkilediğini kaydeden Pehlevan, “Aşı oranımız kötü değil ama istediğimiz seviyeye de ulaşamadık. Özellikle ikinci dozda çok kısa bir süre içerisinde mutlaka mavi iller arasına girmemiz lazım Kocaeli olarak. İnsan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bu bölgede virüsün yayılması da çok hızlı olabiliyor. O nedenle tedbirlerde bir taviz olmaması lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edip mutlaka aşı olmamız lazım” diye konuştu.

Koronavirüsle mücadelede aşının en büyük silah olduğunu vurgulayan Pehlevan, “Kentteki yoğun bakımlarda büyük çoğunluk aşısını olmamış ya da eksik doz aşı yaptıran vatandaşlar var. Aşılarını tamamlamış olan kişilerin yoğun bakıma düşme ihtimali son derece düşük. Öncelikle kendimizi ve çevremizi korumamız lazım bunun da yolu mutlaka aşı olmaktan geçiyor. Yoğun bakımlarımız için 'boş' diyemeyiz ama şu anda kaotik bir yoğunluk yok. Olağanüstü bir yoğunluk yok ama bu olanların da çoğu aşı olmamış kişiler" dedi.

‘EĞİTİMİ AKSATACAK DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL’

Pandemiyle mücadelede Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli çalıştıklarına değinen Sağlık Müdürü Pehlivan, “Okullarda zaman zaman vakalar görülüyor ama herhangi bir şekilde şu anda eğitimi aksatacak bir durum söz konusu değil. Çok çabuk müdahil oluyoruz, hemen izolasyon kuralları uygulanıyor, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz anlık bilgi paylaşımı yapıyoruz. 12 yaşın üzerindeki gençlerimize aşı programları yapıyoruz, velilerin onayı şartıyla da aşılama çalışmaları yapıyoruz. Ciddi anlamda bir teveccüh var özellikle kurallara uyma konusunda öğrencilerin inanılmaz bir hassasiyeti var. Herkesi bu kurallara uymaya davet ediyoruz” diye konuştu.