Kocaeli TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi hafif yaralandı
TÜPRAŞ Rafinerisi’nde bir patlama meydana geldi. Patlama planlı tatbikat sırasında yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada ise ilk tespitlere göre, 12 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtildi.
Kocaeli'de Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.
SİREN SESLERİ ÇALMAYA BAŞLADI
Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görüldü.
Birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı.
"12 ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIR"
Öte yandan patlamaya ilişkin TÜPRAŞ'tan açıklama geldi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır.
Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir."
HİSSELERİ İŞLEME KAPATILDI
TÜPRAŞ tesislerinde meydana gelen patlama sonrası, hisseler geçici olarak işleme kapatıldı.
Patlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye gerilerken, 14.03'te BIST tarafında şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı belirtildi.
BIST'in açıklaması şu şekilde:
"Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır."
En Çok Okunan Haberler
-
- Futbolda pis kokular yükseliyor
- CHP’de çelişen başkanlara uyarı
- 'Erdoğan bize göre tek seçenektir'
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- AKP’li vekilin PKK yöneticisiyle fotoğrafı gündem oldu!
- Serdar Ortaç son malını da satışa çıkardı!
- 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
- Hekimlerin istifaları hızlandı
- İşte sıfır faizli kredi veren bankalar…
- 'Erken seçim' çağrısı: CHP tarih verdi