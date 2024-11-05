Kocaeli TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi hafif yaralandı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:38

Güncelleme: 05.11.2024 - 15:14

Kocaeli'de Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde öğle saatlerinde bir patlama meydana geldiği bildirildi.

SİREN SESLERİ ÇALMAYA BAŞLADI

Patlamanın ardından bölgede siren sesleri çalmaya başladı. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisten dumanlar yükseldiği görüldü.

Birçok kişi patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede deprem olduğunu sandı.

"12 ARKADAŞIMIZ YARALANMIŞTIR"

Öte yandan patlamaya ilişkin TÜPRAŞ'tan açıklama geldi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün saat 13.30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, 12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır.

Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir."

HİSSELERİ İŞLEME KAPATILDI

TÜPRAŞ tesislerinde meydana gelen patlama sonrası, hisseler geçici olarak işleme kapatıldı.

Patlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye gerilerken, 14.03'te BIST tarafında şirketten bir açıklama gelene kadar hisselerin geçici olarak işleme kapatıldığı belirtildi.

BIST'in açıklaması şu şekilde:

"Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır."