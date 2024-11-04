Çorum’daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı!
Çorum’da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı patlamanın ardından yaşanan panik cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Çorum il merkezi Osmancık Caddesi’ndeki Hilal Apartmanı’nda meydana geldi.
1 ÖLÜ, 33 YARALI
Edinilen bilgiye göre, binanın 3’üncü katında bulunan evde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 30’u yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 3 yurttaşın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yaşanan patlama sonrasında yaşanan panik anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen cep telefonu görüntülerinde, patlamadan saniyeler sonra yurttaşların büyük panikle koştuğu görülüyor. Patlama sebebiyle sokak toz dumanı ile kaplanıyor.
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