Kocaeli Üniversitesi’nde Sırrı Süreyya Önder’in filmi 'temizlik' bahanesiyle engelledi

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:03

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:03

Kocaeli Üniversitesi'nde Sırrı Süreyya Önder'in Beynelmilel filminin gösterimi engelledi.

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri İletişim Fakültesi gösterim için çağrı yapmıştı. 3 Mayıs Amfisi’nde yapılacağı duyurulan etkinlik, amfi önünde temizlik çalışması bahanesiyle iptal edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, gösterim saati yaklaştığında amfinin kapalı olduğunu gören öğrenciler, film izlemek için alternatif bir sınıfa geçti. Ancak bu kez de devreye Fakülte Sekreteri M.A. girdi.

Etkinliğe izin verilmediğini söyleyen fakülte sekreteri, “Bu etkinlik burada yapılmayacak” diyerek öğrencilerin gösterime devam etmesine engel oldu. Nedenini soran öğrencilere ise, “Benden izin almadınız. Siz, etkinlik izni alamayan öğrencilerin hakkını yiyorsunuz” şeklinde yanıt verdi.

GÜVENLİK DE DEVREYE GİRDİ

Film gösteriminin yapıldığı sırada fakülte güvenlikleri de devreye girerek, etkinliğin “gürültü oluşturduğu” ve “eğitim-öğretimi engellediği için suç teşkil ettiği” iddiasında bulundu.

Fakülte sekreterinin yine kapıyı kapatarak film gösterimine izin vermediği belirtildi. Fakülte sekreteri M. A.'nın "Bunların amacı film izlemek değil, Sırrı Süreyya Önder'i anmak" dediği iddia ediliyor.