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Kocaeli’yi sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı

Kocaeli’yi sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı

4.07.2026 19:52:00
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İHA
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Kocaeli’yi sağanak vurdu: Araçlar mahsur kaldı

Kocaeli'nde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, bir araç da su tahliye kanalında sıkıştı.
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Kocaeli’de etkili olan şiddetli sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Çok sayıda araç su içinde kalırken, bir araç da su tahliye kanalında mahsur kaldı.

Kocaeli’de etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, birçok noktada ulaşımda aksamalar yaşandı. Yağmur sularının birikmesiyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı, bazıları ise neredeyse tamamen suya gömüldü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ekipler ihbarların ardından çalışma başlattı. Öte yandan bir araç, su tahliye kanalında biriken su nedeniyle mahsur kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yürüttü.

Kentte yağışın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşlardan su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde dikkatli olmaları istendi.

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