Kocaeli'de 4 gündür kayıp parkinson hastası derede ölü bulundu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 64 yaşındaki parkinson hastası derede ölü bulundu.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde ağaçlık alandaki derede hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Polis, sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma yaptı.
Cesedin, 4 gün önce ailesi tarafından Çayırova Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapılan parkinson hastası Halil Özer'e (64) ait olduğu tespit edildi.
Savcılık incelemesinin ardından Akse Mezarlığı morguna kaldırılan cesedin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
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