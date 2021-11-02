Kocaeli'de 4 gündür kayıp parkinson hastası derede ölü bulundu

02 Kasım 2021 Salı, 13:45

Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde ağaçlık alandaki derede hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis, sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma yaptı.

Cesedin, 4 gün önce ailesi tarafından Çayırova Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapılan parkinson hastası Halil Özer'e (64) ait olduğu tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından Akse Mezarlığı morguna kaldırılan cesedin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.