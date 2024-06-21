Kocaeli'de babasının tabancayla yaraladığı genç kadın 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Yayınlanma: 21.06.2024 - 21:22

Güncelleme: 21.06.2024 - 21:26

Kocaeli’nde emekli uzman çavuş Nevzat Acar’ın boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar ettiği olayda yaralanıp yaşam mücadelesini 8 ay sonra kaybeden Nurseda Acar, otopsi işleminin ardından memleketi Zonguldak'a getirildi.

Merkez Mahallesi Donanma Caddesi'nde 23 Ekim 2023'te, emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen babası Nevzat Acar'ın (53) tabancayla ateş etmesi sonucu annesi Züleyha (47) ve ağabeyi Oğulcan Acar'ın (28) hayatını kaybettiği olayda yaralanan Nurseda Acar (22), 8 aydır tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Acar'ın cenazesi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Karalar Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Burada Acar için helallik alındı, dua edildi, Kuran-ı Kerim okundu. Evin önünde ayakta güçlükle duran genç kadının yakınları gözyaşı döktü.

Acar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Acar'ın yakınları ile mahalle sakinleri katıldı.

Öte yandan olay tarihinde nişanlanma aşamasında olduğu öğrenilen genç kadının tabutunun üzerine duvak konuldu.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Donanma Caddesi'nde, 23 Ekim 2023'te emekli uzman çavuş olduğu öğrenilen Nevzat Acar, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Züleyha ile çocukları Oğulcan ve Nurseda Acar'a tabancayla ateş etmiş, ardından zanlı aynı silahla intihar girişiminde bulunmuştu.

Ekipler Oğulcan Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etmiş, ağır yaralanan zanlı, eşi ve kızı kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Nevzat ve Züleyha Acar müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Anne Züleyha ile oğlu Oğulcan Acar'ın cenazeleri, 25 Ekim 2023'te Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verilmişti.